Названа возможная сумма трансфера Соболева в «Зенит»

Нападающий Александр Соболев в летнее трансферное окно может сменить «Спартак» на «Зенит». Ранее мы сообщали, что с самим 27-летним футболистом «сине-бело-голубые» уже договорились.

Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, сумма трансфера Соболева в «Зенит» может составить 12 миллионов евро.

«Стороны обсуждали возможный трансфер. Вероятная сумма перехода, если он произойдёт, будет в районе 12 миллионов евро», - приводит комментарий источника «Чемпионат».

В сезоне 2023/2024 Александр Соболев провёл 34 официальных матча, в которых забил 10 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.