В «Зените» высказались о трансфере Соболева

Александр Медведев, председатель правления «Зенита», высказался о возможном подписании нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Действительно ли «Зенит» уже предложил Соболеву контракт до 2028 года? Мы слухи никогда не комментируем», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» устно договорились с 27-летним нападающим.

В сезоне-2023/2024 Александр провел 27 матчей. На счету форварда пять голов и шесть результативных передач. В минувшем розыгрыше РПЛ «Зенит» стал чемпионом, а «Спартак» финишировал на пятой позиции.