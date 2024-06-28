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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» договорился с нападающим «Спартака» эксклюзив

28 Июня 2024 • 12:34 Комментировать

Петербургский «Зенит» может усилить атакующую линию центральным форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «сине-бело-голубые» устно договорилсь с Соболевым. Теперь осталось согласовать сделку со «Спартаком». «Красно-белые» могут начать поиски возможной замены в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Соболев провел 27 поединков. 27-летний нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.

В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев ещё теги
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