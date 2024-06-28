«Химки» сообщили имя нового главного тренера.

Как сообщается в социальных сетях подмосковного клуба, в новом сезоне командой будет руководить испанский специалист Франк Артига. С зимы этого года Артига был главным тренером клуба «Родина». Под его руководством подмосковный коллектив с 55 баллами финишировал на пятой строчке в Первой лиге.

Напомним, «Химки» в прошлом сезоне под руководством Андрея Талалаева заняли первое место в Первой лиге, набрав 66 очков в турнирной таблице, в результате чего клуб обеспечил себе участие в Высшей лиге в следующем сезоне.