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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» объявили о назначении нового главного тренера официально

28 Июня 2024 • 11:43 Комментировать

«Химки» сообщили имя нового главного тренера.

Как сообщается в социальных сетях подмосковного клуба, в новом сезоне командой будет руководить испанский специалист Франк Артига. С зимы этого года Артига был главным тренером клуба «Родина». Под его руководством подмосковный коллектив с 55 баллами финишировал на пятой строчке в Первой лиге.

Напомним, «Химки» в прошлом сезоне под руководством Андрея Талалаева заняли первое место в Первой лиге, набрав 66 очков в турнирной таблице, в результате чего клуб обеспечил себе участие в Высшей лиге в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Франк Артига
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Сегодня, 28 Июня
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