«Зенит» хочет купить полузащитника за 25 млн евро - названо имя

Полузащитник сборной Сербии и «Торино» Иван Илич может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Tuttosport.

Согласно данным журналистов, в подписании сербского футболиста заинтересован петербургский «Зенит». Руководство «сине-бело-голубых» готово предложить за игрока 25 миллионов евро.

Илич защищает цвета туринского коллектива с зимы прошлого года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 31 поединке Серии А и записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.

Трудовое соглашение футболиста с «Торино» рассчитано до середины 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.