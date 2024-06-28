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Агент Тикнизяна рассказал о будущем игрока, отказавшегося переходить в «Зенит»

28 Июня 2024 • 10:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
21.07 17:00

К игроку столичного «Локомотива» Наиру Тикнизяру всегда есть интерес от других клубов, сообщил Александр Клюев.

- Останется ли Наир в «Локомотиве» на следующий сезон? У Тикнизяна контракт с клубом до 2026 года. Остается ли к нему интерес от других команд? К Наиру интерес есть всегда, - передаёт слова агента футболиста «Спорт-Экспресс».

Тикнизян, который принадлежит «железнодорожникам» с 2021 года, в прошлом сезоне 30 раз выходил на поле в составе «Локомотиве», девять раз отправил мяч в сетку ворот соперников и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее была информация, что игрока хотел приобрести «Зенит», однако стороны не смогли договориться об условиях личного контракта и сделка сорвалась.

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Локомотив Москва Наир Тикнизян Александр Клюев ещё теги

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