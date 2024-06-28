Радимов поделился мнением о трансферах «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о новичках «сине-бело-голубых».
«Любая команда хочет усиливаться, и «Зенит» в том числе. Никому из этих игроков не гарантировано место в стартовом составе. Конкуренция есть на каждой позиции, и она бешеная», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В летнее трансферное окно ряды петербургского клуба пополнили уже четверо игроков. «Зенит» подписал Максима Глушенкова, Сергей Волкова, Юрия Горшкова и Евгения Латышонка.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, выиграв золотые медали в последнем туре. Это шестой подряд чемпионство питерцев в РПЛ.
Бан пользователя