Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход в «Краснодар» атакующего полузащитника Данилы Козлова, игравшего минувшей весной за «Балтику».

- Свой шанс Козлов, я думаю, получит. Но сейчас он точно не игрок основы «Краснодара». На данный момент Кордоба и Сперцян сильнее его. На Козлова претендовали и другие клубы, а «Краснодар» опередил всех. Он молодой и перспективный игрок с российским паспортом. Это обычная практика, когда лучших футболистов вылетевшей команды забирают себе другие клубы Премьер-лиги. Дай бог, чтоб у парня всё получилось в «Краснодаре», чтобы он радовал нас своей игрой, – понадеялся Селин.

Контракт Данилы Козлова с «Краснодаром» рассчитан на пять лет.