Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в «Краснодар» 19-летнего атакующего полузащитника Данилы Козлова.

- Сказать, что Козлов однозначно будет играть в старте, я не могу. Такие игроки нестабильны. У Козлова есть очень хорошие футбольные качества, но нет, самое главное, характера. Который даёт стабильность и выносливость, способность включаться через не могу, не опускать руки, показать свои лучшие стороны. Посмотрим, появятся у Козлова эти качества или нет. Трудно сейчас воспитать их в себе. У нас уже столько Зуевых было… – сказал Чугунов.

Предыдущим клубом Данилы Козлова была «Балтика», вылетевшая из РПЛ.