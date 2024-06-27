Агент: «Козлов в случае возвращения в «Зенит» уехал бы в «Ростов»

Василий Голяна, официальный представитель новичка «Краснодара» Данилы Козлова заявил о том, что его клиент, скорее всего, уехал бы играть в «Ростов», если б вернулся в родной «Зенит». Козлов, напомним, является воспитанником академии питерской команды.

«Зенит» рассматривал возвращение Данилы. Но для него это не было приоритетом. В случае возвращения он, скорее всего, уехал бы в «Ростов», такой вариант был», - размышляет Голяна для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Козлов провёл минувшую весну в «Балтике», став одним из лучших в вылетевшем из РПЛ коллективе.

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