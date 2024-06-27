Агент Козлова рассказал, почему Данила продолжил карьеру в «Краснодаре»

«Краснодар» официально объявил о пополнении состава. В стане «быков» отныне играет Данила Козлов, молодой полузащитник и воспитанник академии питерского «Зенита». Перебрался на юг он из «Балтики», вылетевшей из РПЛ.

Василий Голяна, агент Козлова рассказал, почему его клиент в итоге оказался в составе «Краснодара».

«У нас были переговоры как с «Краснодаром», так и с другими клубами. Но в последние дни именно «Краснодар» активно включился в переговоры. Клуб предпринял максимально активные и конкретные шаги для того, чтобы заполучить Данилу. Мы приняли это предложение», - делится Голяна для «Спорт-Экспресса».

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