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Деменко: «Может быть, Козлов обиделся на «Зенит»

27 Июня 2024 • 23:36 Комментировать

Максим Деменко, бывший российский футболист оценил переход Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар». О переходе в стан «быков» воспитанника «Зенита» стало известно в четверг официально.

«Зенит» вряд ли допустил ошибку, ведь Козлов сам уходил из клуба. Может, обида есть на клуб, когда «Балтика» его выкупила. Неизбежная ситуация. Воспитанники «Зенита» уходят в другие команды и потом не возвращаются», - говорит Деменко «Спорту День за Днём».

Как предположил Деменко, петербуржцы, вероятно, предлагали условия Козлову, однако футболист предпочёл выбрать другой путь.

Воспитанник «Зенита» стал игроком «Краснодара»

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Максим Деменко Данила Козлов ещё теги
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