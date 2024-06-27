Деменко: «Может быть, Козлов обиделся на «Зенит»

Максим Деменко, бывший российский футболист оценил переход Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар». О переходе в стан «быков» воспитанника «Зенита» стало известно в четверг официально.

«Зенит» вряд ли допустил ошибку, ведь Козлов сам уходил из клуба. Может, обида есть на клуб, когда «Балтика» его выкупила. Неизбежная ситуация. Воспитанники «Зенита» уходят в другие команды и потом не возвращаются», - говорит Деменко «Спорту День за Днём».

Как предположил Деменко, петербуржцы, вероятно, предлагали условия Козлову, однако футболист предпочёл выбрать другой путь.

Воспитанник «Зенита» стал игроком «Краснодара»