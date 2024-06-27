Хесус Медина, парагвайский легионер полузащиты московского «Спартака» может покинуть свой клуб. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» прямо сейчас имеют несколько предложений по футболисту. Наш источник отмечает, что руководство «народной команды» готово расстаться с Мединой за сумму в 5 млн евро.

Медине 27 лет, в «Спартаке» он менее года, летом 2023 года Хесус перебрался в состав «красно-белых» из состава принципиального соперника – московского ЦСКА. Контракт Медины с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. В сезоне минувшем Хесус сыграл в 34 матчах РПЛ и Кубка России, забил пять голов в ворота соперников и оформил четыре ассиста партнёрам.