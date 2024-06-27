Угаров: «Козлов не будет играть в «Краснодаре»

Молодой игрок полузащиты Данила Козлов стал игроком «Краснодара». Ранее он защищал цвета калининградской «Балтики». Денис Угаров, экс-полузащитник питерского «Зенита» уверен, что в новом клубе у Козлова не будет игровой практики.

«Играть он там не будет. Лучший для него вариант перехода из «Балтики», это команда середины турнирной таблицы. Поиграл бы ещё сезон там – и можно о чём-то говорить», - делится Угаров для «Спорта День за Днём».

Козлов, напомним, является воспитанником академии «Зенита». «Балтика», за которую он выступал ранее, вылетела из РПЛ.

Больше подробностей о переходе Козлова в новый клуб - здесь.