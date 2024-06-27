Пономарёв: «Медленный Джикия никому не нужен в топ-5 лигах»

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА высказался о Георгии Джикии. Ныне свободный агент этот бывший защитник московского «Спартака». Пономарёв полагает, что Джикия за последние годы сильно растерял в кондициях и вряд ли продолжит карьеру в сильнейших чемпионатах.

«Какая ему Европа? Медленный, в футбол год не играл. Там своих защитников хватает. В топ-5 лигах он никому не нужен. А в других не смогут платить ему зарплату», - говорит Пономарёв для «РБ Спорт».

Среди возможных вариантов для Джикии Пономарёв назвал Саудовскую Аравию или Турцию.

«И то под вопросом. Он по делу не играл», - добавляет эксперт.