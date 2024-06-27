Нижегородский «Пари НН» в своих официальных соцсетях объявил о подписании молодого защитника системы столичного «Локомотива» Евгения Лукиных. Футболисту всего 19 лет, его контракт с «горожанами» рассчитан на три года. В новом для себя клубе молодой футболист получит 61-й игровой номер. На сборы в Сербию новичок отправится уже вместе с главной командой.

Напомним, что «Пари НН» удалось спастись по итогу минувшего сезона РПЛ в стыковых матчах. Коллектив обыграл по сумме двух встреч тульский «Арсенал». Возглавляет команду сербский специалист Саша Илич, сменивший в апреле на посту Сергея Юрана.