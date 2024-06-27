В агентстве защитника турецкого клуба Суперлиги «Истанбул Башакшехир» Лео Дуарте специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали последние слухи о возможном переходе игрока в «Краснодар».

«Переход в «Краснодар»? Лео Дуарте игрок «Истанбул Башакшехир», - заявили в агентстве MAGNITUDE SPORTS нашему корреспонденту.

Ранее сообщалось, что «быки» находятся в продвинутой стадии переговоров по игроку. Отмечалось, что якобы уже в ближайшее время защитник, некогда выступавший за «Милан», может быть объявлен как игрок серебряного призёра минувшего сезона РПЛ.