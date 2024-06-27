В «Бетисе» прокомментировали переговоры со «Спартаком» по Виллиану Жозе

Ману Фахардо, который в «Бетисе» занимает пост спортивного директора, дал комментарий по поводу переговоров по «Спартаком» по Виллиану Жозе.

«Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе», - цитирует Фахардо Sport24.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 32-летний Виллиан Жозе уже в ближайшие дни пройдёт медицинское обследование для «Спартака».

В сезоне 2023/2024 Виллиан Жозе провёл за «Бетис» в различных соревнованиях 43 матча. В них нападающий забил четырнадцать голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.