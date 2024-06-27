Радченко: «Козлову место в основе «Краснодара» никто не гарантирует»

Дмитрий Радченко, экс-игрок «Зенита», высказался о новичке «Краснодара».

В четверг кубанский клуб на своих страницах сообщил о заключении долгосрочного трудового договора с 19-летним хавбеком. В прошлом сезоне Козлов выступал за «Балтику».

- Козлов еще молодой футболист. Даниле нужно много работать. Козлов все взвесил и выбрал «Краснодар». Это клуб, который борется за чемпионство. Место в основе Козлову там тоже никто не обещает», - передаёт слова Радченко «РБ Спорт».

Козлов в прошлом сезоне РПЛ 10 раз выходил на поле в составе «Балтики», два раза поразил ворота соперников и четыре раза ассистировал партнёрам.