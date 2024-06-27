«Ростов» был сильнее «Факела»

В четверг вечером «Ростов» в рамках подготовки к следующему сезону проводил товарищеский матч против «Факела». Команда Валерия Карпина отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Егор Голенков, отличившийся во втором тайме - на 69-й минуте поединка.

Напомним, что прошлый сезон Российской премьер-лиги «Ростов» завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, а «Факел» - на одиннадцатой.

В стартовом туре следующего чемпионата России «Ростов» будет играть против ЦСКА на своём поле. «Факел», в свою очередь, сыграет с «Динамо».