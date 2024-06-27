«Рубин» одолел «КАМАЗ» в товарищеской игре

Клуб Премьер-лиги, казанский «Рубин» вечером четверга проводил матч против соперника из лиги уровнем пониже – «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Этот коллектив представляет Мелбет-Первую лигу.

Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 2:1. По голу за казанский клуб оформили Марат Апшацев и Даниил Моторин. За «КАМАЗ» отличился Николай Ермолаев.

«Рубин», напомним, по итогу прошлого сезона в РПЛ занял в турнирной таблице восьмое место, разместившись между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов». Всего «рубиновые» набрали 42 очка. «КАМАЗ» в своей лиге также завершил сезон в середине – на 12-й позиции.