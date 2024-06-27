Червиченко: «Уход Классена – это приобретение для «Спартака»

Андрей Червиченко, который в своё время занимал должность президента «Спартака», высказался об уходе из московского клуба защитника Леона Классена.

«Уход Классена – это приобретение для «Спартака», а не потеря. Над ними же все потешались, когда «Ростов» думал, покупать игрока за 150 тысяч евро или нет. А «Спартак» в итоге купил дороже в десять раз, за полтора миллиона. Сам Классен играл лишь на 150 тысяч», - цитирует Червиченко Metaratings.

Червиченко добавил, что «Спартак» от ухода Классена останется в плюсе, поскольку клубу теперь не придётся платить деньги «бесполезному человеку».

Всего а «Спартак» Леон Классен провёл 32 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Матчи первого тура следующего сезона Российской премьер-лиги пройдут с 19 по 21 июля.