Стало известно, когда оскандалившийся Даку вернётся в «Рубин»

Стала известно, когда состоится возвращение форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку в расположение своего клуба.

По информации «РИА Новости», после Евро-2024 Даку получил отдых. Поэтому в «Рубине» он будет через неделю. Сборная Албании, напомним, не прошла групповой этап и вылетела с четвёртого места квартета В.

Напомним, что Даку отметился на Евро с отрицательной стороны. Он громко выкрикивал оскорбления к сербам и македонцам. За это форвард получил наказание в два пропущенных международных матча. После своего поступка Даку принёс извинения. На данный момент, по словам его отца, футболист дома и сильно переживает из-за случившегося.