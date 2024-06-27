«Акрон» разгромил турецкий клуб со счётом 10:0

Будущий участник Российской премьер-лиги, тольяттинский «Акрон» разгромил соперника из Турции со счётом 10:0. Не повезло игрокам клуба «Испарта 32», представляющего одноимённый город на юге страны. Выступает клуб в третьей по силе лиге турецкой футбольной иерархии.

По дублю оформили Максим Палиенко, Никита Глушков, Сергей Грибов, по одному голу в ворота соперника забили Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Арсений Дмитриев и Максим Холодов.

Напомним, в грядущем сезоне молодой клуб «Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ. Он попал в элиту российского футбола благодаря победе в стыковых матчах над «Уралом».