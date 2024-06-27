«Акрон» разгромил турецкий клуб со счётом 10:0

Будущий участник Российской премьер-лиги, тольяттинский «Акрон» разгромил соперника из Турции со счётом 10:0. Не повезло игрокам клуба «Испарта 32», представляющего одноимённый город на юге страны. Выступает клуб в третьей по силе лиге турецкой футбольной иерархии.
По дублю оформили Максим Палиенко, Никита Глушков, Сергей Грибов, по одному голу в ворота соперника забили Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Арсений Дмитриев и Максим Холодов.
Напомним, в грядущем сезоне молодой клуб «Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ. Он попал в элиту российского футбола благодаря победе в стыковых матчах над «Уралом».
Протокол игры
|(1:0) Палиенко Максим6'
|(2:0) Эльдарушев Абу-Саид13'
|(3:0) Глушков Никита34'
|(4:0) Палиенко Максим37'
|(6:0) Савичев Константин45'
|(5:0) Глушков Никита45'
|(7:0) _Dmitriev A.49'
|(8:0) Грибов Сергей57'
|(9:0) Грибов Сергей75'
|(10:0) _Holodov A.76'
27 июня.
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