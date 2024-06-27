Алдонин: «Всё в руках Жемалетдинова, Николич его знает»

Евгений Алдонин, бывший хавбек ЦСКА высказался о возможном приходе в стан «армейцев» Рифата Жемалетдинова, ныне свободного агента. Ранее он работал в «Локомотиве» в действующим тренером ЦСКА Марко Николичем.

«Николич знает Рифата, у него есть шанс себя проявить на поле, всё только в его руках. Думаю, он сможет усилить ЦСКА, он опытный футболист», - говорит Алдонин для «РБ Спорт».

Как добавил Алдонин, Рифату всего 27 лет, а это для футболиста очень хороший возраст.

Жемалетдинов покинул «Локомотив» этим летом после нескольких сезонов в клубе. Стороны решили не продлевать трудовое соглашение.