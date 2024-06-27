Ташуев: «Краснодар» сделал правильный выбор, подписав Козлова»

Сергей Ташуев, который ранее возглавлял ряд российских клубов, оценил переход Данилы Козлова в «Краснодар».

«Быки» 27 июня на своих страницах в социальных сетях сообщили о подписании долгосрочного контракта с футболистом. В завершившемся сезоне Козлов, напомним, выступал в составе «Балтики».

- Думаю, «Краснодар» сделал правильный выбор. Игровая практика? Во всем мире молодые ребята должны конкурировать. Для Козлова это шаг вперед. А игровую практику надо завоевать, - передаёт слова экс-наставника «Краснодара» «РБ Спорт».

19-летний хавбек в минувшем сезоне РПЛ 10 раз выходил на поле в составе «Балтики», дважды поразил ворота соперников и четыре раза ассистировал партнёрам.