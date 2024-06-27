Виллиан Жозе станет игроком «Спартака» до понедельника – источник

Нападающий Виллиан Жозе всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Спартака». Как сообщает журналист Фабио Алейшо, 32-летний футболист перейдёт в московский клуб из «Бетиса» до понедельника.

«Человек, очень близкий к игроку, подтвердил мне, что Виллиан Жозе до понедельника официально станет игроком «Спартака», - написал Алейшо в телеграм-канале.

В чемпионате Испании сезона 2023/2024 Виллиан Жозе провёл за «Бетис» 33 матча, в которых записал на свой счёт десять голов и пять результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 5 миллионов евро.