Агент высказался о будущем Джикии

Агент Вадим Шпинёв, который работает с защитником Георгием Джикией, дал комментарий по поводу будущего футболиста. Как известно, по завершению сезона 2023/2024 опытный футболист покинул «Спартак» - московский клуб решил не предлагать Джикии новый контракт.

По словам Шпинёва, 30-летний Джикия вряд ли продолжит карьеру в российском футболе.

«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придёт время – мы всё расскажем», - цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

Добавим, что за «Спартак» Георгия Джикия выступал с начала 2017 года.