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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Жозе приезжает в Россию заработать и завершить карьеру»

27 Июня 2024 • 19:09 Комментировать

Виллиан Жозе, бразильский форвард испанского «Бетиса» уже практически игрок столичного «Спартака». Андрей Червиченко, бывший президент «красно-белых» предположил, почему 32-летний форвард переезжает в Россию.

«Спортивная составляющая вторична. Первично — вытащить деньги и сделать богатыми агентов, посредников и других людей. Он хочет подзаработать и завершить карьеру», - говорит Червиченко телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил Червиченко, играл Жозе в действительно неплохой команде. И будь он в хорошей форме, то просто так его бы никто не отпустил в «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Виллиан Жозе ещё теги
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