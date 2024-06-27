Червиченко: «Жозе приезжает в Россию заработать и завершить карьеру»

Виллиан Жозе, бразильский форвард испанского «Бетиса» уже практически игрок столичного «Спартака». Андрей Червиченко, бывший президент «красно-белых» предположил, почему 32-летний форвард переезжает в Россию.

«Спортивная составляющая вторична. Первично — вытащить деньги и сделать богатыми агентов, посредников и других людей. Он хочет подзаработать и завершить карьеру», - говорит Червиченко телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил Червиченко, играл Жозе в действительно неплохой команде. И будь он в хорошей форме, то просто так его бы никто не отпустил в «Спартак».