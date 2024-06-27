«Локомотив» ведёт переговоры по игроку «Шальке»

«Локомотив» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Московский клуб в настоящий момент ведёт переговоры по Кенану Караману из «Шальке». Об этом сообщили в агентстве EMG Mundial, работающем с 30-летним футболистом.

«Мы общаемся с «Локомотивом» по переходу Кенана», - комментарий агентства приводит Sport24.

За «Шальке» Кенан Караман выступает с осени 2022 года. С тех пор нападающий провёл 53 официальных матча, в которых забил 15 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кенана Карамана в 1,8 миллиона евро.