Кечинов – о Леоне Классене: «Лучше бы «Спартак» взял вместо него воспитанника»

Валерий Кечинов, бывший игрок московского «Спартака» прокомментировал уход из стана «красно-белых» защитника Леона Классена. Об этом официально стало известно в сегодняшний четверг, 27 июня.

«Честно говоря, не запомнился совсем. Играл редко и основным футболистом так и не стал. Отсюда и уход. Мое мнение такое: надо развивать своих игроков, сейчас это необходимо», - говорит Кечинов «Спорт-Экспрессу».

Классену 24 года, в «Спартаке» он провёл более двух с половиной лет, перейдя в начале 2022 года из «Тироля». В минувшем сезоне сыграл всего в 11 матчах за столичный клуб, забил два гола и отдал один ассист.