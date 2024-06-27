Садыгов: «После контракта Глушаков останется в структуре «Химок»

Туфан Садыгов, инвестор подмосковных «Химок» высказался о Денисе Глушакове. Опытный хавбек официально вернулся в клуб, который, в свою очередь, вернулся в Российскую премьер-лигу из Мелбет-Первой лиги.

«Он точно с нами не меньше года. После завершения контракта останется в структуре нашего клуба, мы договаривались. А так он в хорошей форме», - говорит бизнесмен для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что контракт Глушакова с «Химками» рассчитан на один год. Ранее в минувшем сезоне Денис играл за костромской «Спартак» (Вторая лига А) и ереванский «Урарту», один из сильнейших клубов Армении.