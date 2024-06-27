«Спартак» может подписать игрока Ла Лиги – названа дата приезда

Состав «Спартака» в обозримом будущем может усилить нападающий Виллиан Жозе, который сейчас представляет испанский «Бетис». Прилёт 32-летнего футболиста в Москву запланирован на конец текущей недели. Виллиан пройдёт обследование, и если проблем выявлено не будет, то форвард подпишет контракт с «красно-белыми». Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Виллиан Жозе провёл за «Бетис» 43 матча. В них нападающий, которого авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро, записал на свой счёт 14 голов и шесть голевых передач на партнёров.