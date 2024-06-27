Глушаков: «Готов помочь «Химкам» советом и делом»

Опытнейший российский хавбек Денис Глушаков официально вернулся в «Химки», подписав однолетний контракт с командой РПЛ. Полузащитник поделился своим комментарием после возвращения в подмосковный клуб.

«Готов помочь команде и советом, и делом. Играющий тренер? Только игрок с подсказом. Давайте проведем сезон без нервов, на хорошей ноте, а после видно будет», - говорит Денис для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Глушаков играл до возвращения в «Химки» в Армении в рядах «Урарту», также в прошлом сезоне он сыграл несколько матчей за костромской «Спартак» из Второй лиги А.