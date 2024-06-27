В «Химках» назвали срок контракта Глушакова

Денис Глушаков, опытнейший российский хавбек вернулся в РПЛ. Его новым клубом официально стали «Химки».

Николай Оленёв, гендир подмосковного клуба высказался о сроке контракта Глушакова со старой-новой командой.

«Контракт Дениса с «Химками» рассчитан на один сезон», - рассказал Оленёв «Матч ТВ».

Как добавил функционер, переговоры с Денисом начались тогда, когда футболист покинул ереванский «Урарту».

«Он зарекомендовал себя профессионалом, выступая за наш клуб», - отметил Оленёв.

Напомним, что Глушаков в минувшем сезоне играл за костромской «Спартак» из Второй лиги и «Урарту», один из сильнейших клубов чемпионата Армении.

«Химки» объявили о возвращении Глушакова