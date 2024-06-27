Бразильский защитник «Истанбул Башакшехир» Лео Дуарте может перебраться в «Краснодар».

Как сообщает «РБ Спорт», кубанский клуб находится в продвинутой стадии переговоров по переходу 27-летнего бразильца. По данным источника, уже в ближайшее время «Краснодар» может официально подписать Дуарте.

В прошедшем сезоне Дуарте принял участие в 31 матче во всех турнирах и записал в свой актив две голевые передачи.

Действующий трудовой договор защитника с турецкой командой рассчитан до середины 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в три миллиона евро.