Подберёзкин проходит просмотр в клубе РПЛ

Атакующий полузащитник Вячеслав Подберёзкин может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. 32-летний футболист в настоящий момент находится на просмотре в «Пари НН». При этом окончательного решения по Подберёзкину в нижегородском клубе пока не приняли. Об этом на своих страницах рассказывает Sport24.

По завершению сезона 2023/2024 Вячеслав Подберёзкин покинул «Пари НН» и обрёл статус свободного агента. Ранее полузащитник поиграл за ряд других российских клубов, в частности за «Урал» и «Рубин».

Напомним, что «Пари НН» сохранил прописку в Премьер-лиге за счёт победы над тульским «Арсеналом» в стыковых матчах.