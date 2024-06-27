В агентстве высказались о будущем Алипа в «Зените»

В агентстве Player Career Management, работающем с защитником «Зенита» Нуралы Алипом, дали комментарий по поводу будущего футболиста. Так, казахстанский футболист на днях прибудет в расположение «сине-бело-голубых». В скором времени Алип может продлить контракт с чемпионом России последних лет.

«Мы, в свою очередь, обсудили все детали контракта Алипа с «Зенитом» - клуб уже готовит новое предложение игроку. Пока мы не видели всё на бумаге, но существенные улучшения в новом договоре будут», - комментарий агентства приводит Sport24.

Всего за «Зенит» Нуралы Алип провёл 62 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол. Ранее в прессе появлялись слухи о возможном трансфере 24-летнего казахстанца в клуб из топ-чемпионата.

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