Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков подписал контракт с «Химками». Об этом сообщает официальный телеграм-канал подмосковного клуба.

— С возвращением, Денис Борисович! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды, — написала пресс-служба «красно-черных».

Напомним, Глушаков уже выступал за «Химки» с 2020 по 2023 год. За это время он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и записал на свой счет пять ассистов.

Последним клубом 37-летнего Глушакова был армянский «Урарту», за который он выступал с февраля по июнь 2024 года.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Химки» вернулись в РПЛ.