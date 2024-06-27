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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уругвайский полузащитник пройдёт обследование для «Ростова»

27 Июня 2024 • 16:38 Комментировать (1)

В ближайшее время полузащитник Родриго Саравия прибудет в Россию для прохождения медицинского обследования. Если проблем выявлено не будет, то 23-летний футболист подпишет контракт с «Ростовом» сроком на пять лет, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». В клуб Российской премьер-лиги Саравия перейдёт из «Паньяроля».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Родриго Саравию в 1,8 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник выступал на правах аренды за аргентинский клуб «Химнасия».

Добавим, что «Ростов» завершил прошлый чемпионат России на седьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Пеньяроль трансферы футбола - лето 2024 Родриго Саравия ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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sheakes
27 Июня 2024 в 16:42
Уругвай, Парагвай,
Кого хочешь выбирай.
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