Уругвайский полузащитник пройдёт обследование для «Ростова»

В ближайшее время полузащитник Родриго Саравия прибудет в Россию для прохождения медицинского обследования. Если проблем выявлено не будет, то 23-летний футболист подпишет контракт с «Ростовом» сроком на пять лет, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». В клуб Российской премьер-лиги Саравия перейдёт из «Паньяроля».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Родриго Саравию в 1,8 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник выступал на правах аренды за аргентинский клуб «Химнасия».

Добавим, что «Ростов» завершил прошлый чемпионат России на седьмой позиции в турнирной таблице.