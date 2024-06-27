Воронежский «Факел» показал форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2024/2025. Основными цветами клуба являются белый и синий.

«Новое пламя», - такую фразу можно заметить на картинках с новой формой «Факела».

Напомним, что прошлый чемпионат России «Факел» завершил на 11-й позиции в турнирной таблице. Зону стыковых игр воронежцы опередили на два зачётных балла.

Отметим, что в первом туре следующего сезона Российской премьер-лиги «Факел» сыграет против «Динамо». Матчи первого игрового дня чемпионата России пройдут с 19 по 21 июля включительно.