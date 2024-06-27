«Контракт с Джикией уже подписан» — президент «Атлетико Сеаренсе»

Экс-футболист «Спартака» Ари Феррейра, который является президентом бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе», высказался о возможном приглашении Георгия Джикии.

«Контракт с ним уже подписан, пусть он приезжает в Бразилию, мы его ждем. Зарплата у Георгия будет маленькая, а вы получите небольшой процент от агентских», — приводит слова Ари портал «РБ Спорт».

Напомним, после окончания минувшего сезона 30-летний Джикия покинул московский «Спартак» на правах свободно агента.

В прошедшей кампании защитник появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.