Женская сборная России проведёт два матча против КНДР

В следующем месяце женская сборная России проведёт сразу два товарищеских матча. Пресс-служба команды анонсировала игры против сборной КНДР. Первая из них пройдёт 12 июля (12:00 по московскому времени), а вторая – 15 июля (19:00 по московскому времени).

Оба матча пойдут в Москве на стадионе «Москвич». Уже известно, что первая игра будет показана на канале «Матч ТВ».

В анонсе игр против КНДР пресс-служба женской сборной России отмечает, что соперник входит в топ-10 мирового рейтинга.

Отметим, что Российский футбольный союз уже больше двух лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА.