Деменко объяснил, почему Дзюбы не будет в «Динамо»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о возможном переходе экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в «Динамо».

«Я бы удивился, если бы в «Динамо» оказался Дзюба. Конечно, в футболе все возможно, но «Динамо» будет рассматривать молодых», — заявил Деменко Legalbet.

По мнению эксперта, если бы «Динамо» нужен был опытный нападающий, то клуб оставил бы Фёдора Смолова.

Напомним, в прошедшей кампании 35-летний Дзюба сыграл в 26 матчах во всех турнирах, стал автором четырех забитых мячей и четырех голевых передач. После окончания сезона «Локомотив» объявил о расставании с возрастным форвардом.