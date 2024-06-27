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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Если Козлову не раздуют ноздри, он будет прогрессировать» эксклюзив

27 Июня 2024 • 14:41 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в «Краснодар» 19-летнего полузащитника Данила Козловы.

- Козлов – это молодой, таланливый и хорошо обученный футболист. Если журналисты не раздуют ему ноздри, то парень будет прогрессировать. Считаю его большим активом для «Краснодара». Козлов не Смолов. Важно ведь приобретать футболистов, которых можно будет продать с пользой. На данный момент академия «Краснодара» не даёт такого выхлопа, какого хотел бы хозяин клуба. Не знаю, по какой причине. Но значит, есть причина, раз академия выпускает игроков, которые, кроме Второй лиги, нигде больше не нужны. Единственный достойный выхлоп за всю почти двадцатилетнюю историю академии «Краснодара» – это Сафонов.

Двумя голами Данилы Козлова за «Балтику» в рамках чемпионата России минувшей весной стали мячи в ворота «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Павел Стипиди Данила Козлов ещё теги
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