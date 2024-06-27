Адиев рассказал, о чём мечтает в «Ахмате»

Наставник грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о своей мечте.

Специалист признался, что его растаивает низкая посещаемость домашних матчей «Ахмата».

— Моя самая большая мечта, чтобы «Ахмат Арена» была полностью заполнена, — заявил Адиев «Чемпионату».

Напомним, 46-летний тренер возглавил «Ахмат» в начале апреля, а после окончания сезона продлил трудовой договор с клубом до 2027 года.

Коллектив из Грозного завершил минувший розыгрыш чемпионата России на десятой позиции в таблице, заработав 35 баллов в 30 турах.

В первом туре нового сезона РПЛ «Ахмат» примет на своем поле «Краснодар» (19-22 июля).