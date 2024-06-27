Булыкин рассказал, что думает о трансферной кампании «Зенита»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе «Зенита» на трансферном рынке.

«Мне нравится, как «Зенит» работает этим летом на трансферном рынке. Правильно, что клуб покупает россиян, серьезно укрепляется», — заявил Булыкин «РБ Спорту».

Стоит сказать, что этим летом «Зенит» оформил уже четыре трансфера, подписав Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Максима Глушенкова.

Добавим, что подопечные Сергея Семака являются действующими чемпионами России. Данный титул клуб завоевал уже в шестой раз подряд.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России. Игра пройдет в Волгограде, начало — в 20:30 по мск.