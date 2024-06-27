Игроки «Спартака» прокомментировали победу над «Торпедо»

В четверг, 27 июня, «Спартак» обыграл «Торпедо» в столичном дерби в рамках товарищеского матча.

Игра между командами завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:1. Данный матч стал первым для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

— «Красно-белые», приветствуем вас! Мы провели товарищескую игру с «Торпедо» и выиграли 3:1, — заявил Руслан Литвинов на видео, опубликованное в телеграм-канале «Спартака».

— Готовимся дальше к сезону. Приходите на трибуны, — добавил Даниил Денисов.

Первый тур нового розыгрыша Российской премьер-лиги пройдет 19-22 июля. В стартовой игре «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом».