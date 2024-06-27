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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игроки «Спартака» прокомментировали победу над «Торпедо»

27 Июня 2024 • 13:37 Комментировать

В четверг, 27 июня, «Спартак» обыграл «Торпедо» в столичном дерби в рамках товарищеского матча.

Игра между командами завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:1. Данный матч стал первым для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

— «Красно-белые», приветствуем вас! Мы провели товарищескую игру с «Торпедо» и выиграли 3:1, — заявил Руслан Литвинов на видео, опубликованное в телеграм-канале «Спартака».

— Готовимся дальше к сезону. Приходите на трибуны, — добавил Даниил Денисов.

Первый тур нового розыгрыша Российской премьер-лиги пройдет 19-22 июля. В стартовой игре «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
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