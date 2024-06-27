Станкович дебютировал в «Спартаке» с победы над «Торпедо»

В четверг, 27 июня, «Спартак» провёл контрольный поединок против «Торпедо». Встреча прошла на базе «красно-белых» в Тарасовке.

Игра завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1. Авторами голов в составе «красно-белых» стали Антон Зиньковский (27), Павел Мелёшин (49) и Даниил Зорин (73). Единственный гол у «автозаводцев» забил Александр Иваньков (37).

Стоит сказать, что данный матч стал первым для Деяна Станковича у руля «Спартака». Встреча прошла в закрытом режиме.

Официальный дебют сербского специалиста состоится 19-22 июля, когда «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ.