«Спартак» и «Торпедо» завершили первый тайм вничью

Сегодня, 27 июня, московский «Спартак» и столичное «Торпедо» проводят товарищеский матч.

Для «автозаводцев» это уже третья контрольная игра на сборах, а вот подопечные Деяна Станковича впервые вышли на поле после летнего отпуска.

По итогам первого тайма счет на табло равный – 1:1. Авторами забитых мячей стали вингер «Спартака» Антон Зиньковский и защитник «Торпедо» Александр Иваньков.

Стоит сказать, что игра между командами проходит в закрытом режиме. Однако спортивный портал LiveResult проводит текстовую трансляцию, в которой вы можете следить за ключевыми событиями поединка.